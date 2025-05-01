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Покушение на Стерненко: какое оружие имела нападавшая (фото)
По словам активиста, нападавшая на него имела нелегальное оружие.
Покушение на активиста и общественного деятеля Сергея Стерненко было совершено с помощью нелегального оружия.
Об этом сообщил сам Стерненко 1 мая.
«Нападница имела оружие. Нелегальный короткоствол. Но украинцам до сих пор запрещено иметь такое оружие для самозащиты», — сказал активист.
Нападение на Сергея Стерненко: что известно
В четверг, 1 мая, на активиста и общественного деятеля Сергея Стерненко было совершено покушение. Об этом сообщил сам Сергей Стерненко в своих соцсетях. Он заявил, что ранен, но угрозы для жизни нет. Он также поблагодарил работников СБУ за спасенную жизнь.
Впоследствии в Сети появилось видео нападения.
Позже активист самостоятельно сообщил, что ему уже сделана операция. По его словам, пуля прошла навылет, не задев важных органов.
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