Покушение на Стерненко: какое оружие имела нападавшая (фото)

Покушение на общественного деятеля Сергея Стерненко — что известно / © УНИАН

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Покушение на активиста и общественного деятеля Сергея Стерненко было совершено с помощью нелегального оружия.

Об этом сообщил сам Стерненко 1 мая.

«Нападница имела оружие. Нелегальный короткоствол. Но украинцам до сих пор запрещено иметь такое оружие для самозащиты», — сказал активист.

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Нападающая имела оружие Фото: УП

Нападение на Сергея Стерненко: что известно

В четверг, 1 мая, на активиста и общественного деятеля Сергея Стерненко было совершено покушение. Об этом сообщил сам Сергей Стерненко в своих соцсетях. Он заявил, что ранен, но угрозы для жизни нет. Он также поблагодарил работников СБУ за спасенную жизнь.

Впоследствии в Сети появилось видео нападения.

Позже активист самостоятельно сообщил, что ему уже сделана операция. По его словам, пуля прошла навылет, не задев важных органов.

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