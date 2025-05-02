Покушение на Стерненко: нападавшей сообщили о подозрении

Сергей Стерненко / © из соцсетей

Реклама

Нападающие на Сергея Стерненко сообщили о подозрении по фактам государственной измены и покушении на убийство известного волонтера.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГП.

Сегодня Шевченковский суд будет рассматривать ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.

Реклама

«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора гражданке поставлено в известность о подозрении по фактам государственной измены и покушении на убийство известного волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в четверг, 1 мая, на активиста и волонтера Сергея Стерненко совершили нападение. Он жив, но получил ранение.

Также он заявил, что нападавшего задержали работники СБУ. Он поблагодарил спецслужбу за скорую реакцию.

«Нападавшая задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они, я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь», — написал Стерненко.

В пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили, что на Стерненко было совершено покушение из огнестрельного оружия. Нападавшая была задержана на месте.

Кто такой Сергей Стерненко

Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, блогер и волонтер. Имеет юридическое образование. Активно участвовал в событиях Революции Достоинства в Одессе и Киеве.

Ранее на Стерненко уже трижды совершали нападение.