Покушение на Стерненко попало на камеры: в Сети появилось видео с места происшествия

Активист Сергей Стерненко / © УНИАН

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В четверг, 1 мая, на активиста и общественного деятеля Сергея Стерненко было совершено покушение. В Сети появилось видео нападения.

Об этом сообщило издание «Украинская правда».

На кадрах видно женщину, которая стоит у выхода из дома, ожидая кого-то. Впоследствии из здания выходят трое мужчин. В этот момент женщина резко направляет пистолет на одного из мужчин, которым, вероятно, является Сергей Стерненко.

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Как можно понять из видео, после выстрела один из мужчин, вышедших из дома, быстро реагирует и скручивает нападающую. Раненый мужчина вместе с другим садятся в автомобиль и немедленно покидают место происшествия.

Дата публикации 18:06, 01.05.25 Количество просмотров 84 В Сети появилось видео нападения на Стерненко

Что известно о нападении на Стерненко

1 мая Сергей Стерненко сообщил в своих социальных сетях о совершенном на него нападении. Он заявил, что ранен, но угрозы жизни нет.

«На меня совершено нападение. Раненый ранен. Все ок, угрозы жизни нет. Россияне — у*обки», — написал Стерненко.

С его слов стало известно, что нападение совершила женщина, которую правоохранители задержали благодаря быстрой реакции Службы безопасности Украины (СБУ).

«Нападающая задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они — я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь», — добавил волонтер.

Позже Сергей Стерненко сообщил, что ему уже сделали операцию. По его словам, пуля прошла навылет, не задев важных органов.

«Прооперировали. Пуля вышла навылет. Ничего важного не задела. Пытаюсь прийти в себя», — говорится в его сообщении.

Стоит отметить, что это не первое покушение на Сергея Стерненко. Только в течение 2018 года на активиста было совершено три нападения.