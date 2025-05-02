Покушение на Стерненко: в СБУ рассказали детали, как нападающая готовилась к убийству

Сергей Стерненко / © из соцсетей

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Нападающей на Сергея Стерненко сообщили о подозрении по фактам государственной измены и покушении на убийство известного волонтера.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГП.

Сегодня Шевченковский суд будет рассматривать ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.

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«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора гражданке поставлено в известность о подозрении по фактам государственной измены и покушении на убийство известного волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)», — отметили в пресс-службе.

Подробности от СБУ

Пресс-служба СБУ сообщила, что подозреваемая — 45-летняя уроженка Одесской области, проживавшая в столице. В конце 2024 года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала «легкий заработок» в Интернете.

По данным следствия, сначала по заказу кураторов она осуществляла наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему «контакту».

Впоследствии женщина начала получать новые задачи. В частности, по инструкции своего куратора должно было произвести самодельное взрывное устройство, а также сменила место жительства — переехала в квартиру в центре Киева.

Со середины апреля она начала следить за Стерненко, поселившись в одном с ним жилом комплексе.

Утром, 1 мая, куратор дал ей указание совершить убийство активиста вблизи его дома. Благодаря предварительным наблюдениям подозреваемой уже были известны марка автомобиля и приблизительное время, когда Стерненко покидает свое жилье.

В момент выхода активиста из дома женщина произвела несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу.

В СБУ показали место нападения на волонтера

Во время обысков у нее обнаружен телефон с доказательствами работы на Россию, а также компоненты самодельного взрывного устройства, которые она хранила в другой квартире. Подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в четверг, 1 мая, на активиста и волонтера Сергея Стерненко совершили нападение. Он жив, но получил ранение.

Также он заявил, что нападавшего задержали работники СБУ. Он поблагодарил спецслужбу за скорую реакцию.

«Нападавшая задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они, я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь», — написал Стерненко.

В пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили, что на Стерненко было совершено покушение из огнестрельного оружия. Нападавшая была задержана на месте.

Кто такой Сергей Стерненко

Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, блогер и волонтер. Имеет юридическое образование. Активно участвовал в событиях Революции Достоинства в Одессе и Киеве.

Ранее на Стерненко уже трижды совершали нападение.