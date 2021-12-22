Покушение на убийство судьи за рассмотрение дела: жителю Прикарпатья объявили подозрение в преступлении

Покушение на убийство судьи за рассмотрение дела: жителю Прикарпатья объявили подозрение в преступлении

Мужчина решил убить судью во избежание наказания.

В Ивано-Франковской области за покушение на убийство судьи одного из районных судов объявили подозрение местному жителю.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По данным следствия, на рассмотрении у судьи находился обвинительный акт по совершению группой лиц нескольких тяжких преступлений по корыстным поводам. Подозреваемый во избежание наказания – лишения свободы на длительный срок – решил убить судью. Так он пытался отсрочить вынесение приговора и запугать других судей, рассматривающих дело.

Чтобы совершить убийство, мужчина следил за судьей и установил его место жительства.

"Ночью совместно с неустановленным лицом подозреваемый закрепил перед гаражом судьи гранату типа "Ф-1", которая должна была взорваться при открытии гаражных роллетов. Однако взрывное устройство не сдетонировало", — говорится в сообщении.

Покушение на убийство судьи в Прикарпатье

По факту покушения на убийство судьи и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 263, ст. 379 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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