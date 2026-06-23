Покушение на убийство топ-чиновника Юсова: появились новые шокирующие детали

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов / © Getty Images

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Задержали бывшего военного, который был посредником в подготовке покушения на представителя ГУР МО Украины, заместителя председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрея Юсова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, убийство топ-чиновника ГУР могли готовить под кураторством представителей страны-агрессора России. К покушению может быть причастен 34-летний бывший военнослужащий. Он являлся посредником между заказчиком и потенциальным исполнителем преступления.

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Новые детали о покушении

В ходе следствия обнаружили, что в начале 2026 года к военному обратился человек, еще не установленный правоохранителями. Он предложил ему найти человека, готового убить представителя ГУР. За исполнение преступления заказчик обещал 100 000 долларов США.

После этого подозреваемый начал искать исполнителя. В Киеве он встретился со своим знакомым, предложил присоединиться к плану убийства и передал контакты заказчика для прямой связи.

С февраля по 1 июня 2026 года посредник уговаривал своего знакомого и подстрекал его к убийству Юсова.

Военного отправили под арест

Мужчина задержан 18 июня 2026 года. Ему сообщено о подозрении в подстрекательстве к подготовке умышленного убийства из корыстных мотивов, по заказу, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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19 июня суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

Также в Офисе генпрокурора добавили, что заказчик перечислил на его криптокошелек 22 000 долларов США аванса для финансирования подготовительных мер. Организаторы также передали исполнителям подробные данные о потерпевшем, месте жительства, распорядке дня и образе жизни.

Покушение на убийство Андрея Юсова — что известно

В начале июня стало известно, что Россия готовила покушение на топ-чиновника ГУР Андрея Юсова. Убийство планировали в Киеве с помощью FPV-дрона. Как рассказали в полиции, исполнитель для реализации преступления подробно изучал маршрут передвижения должностного лица, его ежедневный график, место жительства, транспортные средства и окружающую инфраструктуру.

Впоследствии Юсов прокомментировал покушение на себя. Он поблагодарил все службы за раскрытие плана и воспринял попытку убийства «как оценку эффективной работы».

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В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех соучастников и заказчика преступления.

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