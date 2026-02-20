Покушение на убийство Юсова и Гордона: как СБУ удалось сорвать планы россиян

СБУ и правоохранители Молдовы сорвали планы России по ликвидации одних из ключевых фигур Украины / © ТСН.ua

Совместная операция украинских и молдавских спецслужб под названием «Энигма 2.0» позволила предотвратить серию дерзких убийств, которые готовила российская агентура.

Главными целями вражеских наемников были известные журналисты, общественные деятели и высокопоставленные чиновники Украины.

ТСН.ua собрал все, что известно о подготовке этих покушений, раскрытии вражеской сети и лицах, которые стали главными мишенями Кремля.

Россия готовила резонансные заказные убийства в Украине: что известно

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и правоохранителями Молдовы провели масштабную спецоперацию «Энигма 2.0», в ходе которой нейтрализовали российскую агентурно-боевую группу.

По данным правоохранителей, злоумышленники готовили заказные резонансные убийства украинских журналистов, общественных деятелей, военных разведчиков и руководителя стратегического предприятия.

За ликвидацию целей российские спецслужбы обещали вознаграждение исполнителям до 100 тысяч долларов. Таким образом враг имел планы дестабилизировать ситуацию в стране.

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и правоохранителями Молдовы нейтрализовали российскую агентурно-боевую группу / © СБУ

Возглавлял группу 34-летний рецидивист из Молдовы, завербованный в российской тюрьме. Он привлекал в банду лиц с военным опытом и прокремлевскими взглядами. Участники действовали несколькими группами: одни следили за жертвами под видом курьеров, другие должны были выполнять роль киллеров.

Фигуранты арендовали жилье в разных регионах Украины, куда въезжали под видом туристов, а финансирование получали через криптокошельки и иностранные счета.

Во время проведенных обысков в обеих странах задержали десять человек, семеро из которых — в Украине. У злоумышленников изъяли оружие, гранаты и доказательства переписки с кураторами РФ.

У злоумышленников изъяли оружие и гранаты / © СБУ

У злоумышленников изъяли доказательства переписки с кураторами РФ. / © СБУ

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в подготовке к заказным убийствам и незаконном обращении с оружием. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Одной из целей россиян оказался Андрей Юсов — бывшая «правая рука» Буданова

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в списке россиян был представитель по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заместитель Председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Сам Юсов подтвердил эту информацию и заявил, что его фамилия не впервые фигурирует в списке на убийство.

Представитель по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Министерства обороны Украины и заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов / © Getty Images

«Вы уже могли видеть новости о спецоперации украинских и молдавских правоохранителей, которые предотвратили серию убийств украинцев и не только, которые должны были быть совершены по заказу России. Среди целей российских наемников фигурирует и моя фамилия. С подобным приходится сталкиваться уже не впервые, значит врагу стабильно печет», — отметил представитель разведки.

Юсов поблагодарил правоохранителей за искусную и скоординированную работу, благодаря которой удалось предупредить преступления и оперативно разрушить замыслы агрессора.

Он подчеркнул, что российская агрессия является тотальной войной на уничтожение, которая ведется без всяких правил как на передовой, так и в мирных городах.

«Помните, что война России против Украины — тотальная и безжалостная, она продолжается на фронте и в тылу и носит геноцидный характер, враг не признает правил», — подчеркнул Юсов.

Что известно об Андрее Юсове

Андрей Юсов — это украинский военный и политический деятель, ключевой спикер украинской разведки.

Он награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами, среди которых Орден Даниила Галицкого, медали МОУ «За воинскую доблесть» и «За содействие военной разведке Украины».

Андрей Юсов / © скриншот с видео

От он 2022 года отвечает за стратегические коммуникации Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Юсов занимает должность заместителя главы штаба. Непосредственно участвовал в большинстве обменов, в частности в масштабном обмене 21 сентября 2022 года (возвращение защитников «Азовстали»).

В свое время Юсов был одним из лидеров «Оранжевой революции» (кампания «ПОРА!») и Одесского Евромайдана во время Революции Достоинства. Работал советником начальника управления СБУ в Одесской области (2015 года), советником мэра Винницы и помощником народных депутатов нескольких созывов.

Андрей Юсов неоднократного был объектом покушений и нападений из-за своей проукраинской деятельности в Одессе.

Еще одной целью россиян оказался украинский журналист Дмитрий Гордон

В списке россиян также был известный украинский журналист, внесенный в России в список «экстремистов» и объявленный в розыск, а также общественный активист — выходец из РФ, который занял проукраинскую позицию, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Дата публикации 17:55, 20.02.26

Как сообщает издание ВВС, «мишенью» врага стал известный украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон — 58-летний журналист и основатель популярного издания, чья аудитория насчитывает миллионы зрителей в Украине и РФ. Из-за влияния на русскоязычный сегмент Кремль считает его опасным оппонентом: в России медийщик объявлен «иноагентом», «экстремистом» и заочно приговорен к 14 годам заключения.

Дмитрий Гордон / © ТСН.ua

По словам главы СБУ Василия Малюка, Гордон особенно раздражает путинский режим, из-за чего спецслужбы РФ неоднократно пытались его ликвидировать.

В частности, в сентябре 2024 и июне 2025 годов украинские правоохранители уже отчитывались о нейтрализации агентурных сетей, которые планировали покушение на журналиста.

Сам Дмитрий Гордон в Facebook коротко прокомментировал эту ситуацию.

«Это уже третье покушение на меня», — написал журналист.

О спецоперации военных в Молдове сообщали ранее

Накануне молдавская полиция уже сообщала об активной фазе расследования дел по подготовке убийств украинских публичных лиц по заказу Кремля.

В сообщении говорилось, что совместная группа, в которую вошли украинские оперативники, молдавское Управление по борьбе с организованной преступностью и бойцы спецподразделения Fulger, начала масштабные обыски утром 19 февраля.

Согласно официальным данным правоохранителей Молдовы, преступная группа действовала под прямым руководством российских спецслужб.

Там отмечали, что подробности операции будут держать в секрете до завершения всех процессуальных действий, чтобы не помешать разоблачению всей агентурной сети.

