- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 601
- Время на прочтение
- 5 мин
Покушение на убийство Юсова и Гордона: как СБУ удалось сорвать планы россиян
Спецслужбы Украины и Молдовы нейтрализовали опасную агентурную сеть, которая готовила серию резонансных убийств украинских политических и общественных деятелей.
Совместная операция украинских и молдавских спецслужб под названием «Энигма 2.0» позволила предотвратить серию дерзких убийств, которые готовила российская агентура.
Главными целями вражеских наемников были известные журналисты, общественные деятели и высокопоставленные чиновники Украины.
ТСН.ua собрал все, что известно о подготовке этих покушений, раскрытии вражеской сети и лицах, которые стали главными мишенями Кремля.
Россия готовила резонансные заказные убийства в Украине: что известно
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и правоохранителями Молдовы провели масштабную спецоперацию «Энигма 2.0», в ходе которой нейтрализовали российскую агентурно-боевую группу.
По данным правоохранителей, злоумышленники готовили заказные резонансные убийства украинских журналистов, общественных деятелей, военных разведчиков и руководителя стратегического предприятия.
За ликвидацию целей российские спецслужбы обещали вознаграждение исполнителям до 100 тысяч долларов. Таким образом враг имел планы дестабилизировать ситуацию в стране.
Возглавлял группу 34-летний рецидивист из Молдовы, завербованный в российской тюрьме. Он привлекал в банду лиц с военным опытом и прокремлевскими взглядами. Участники действовали несколькими группами: одни следили за жертвами под видом курьеров, другие должны были выполнять роль киллеров.
Фигуранты арендовали жилье в разных регионах Украины, куда въезжали под видом туристов, а финансирование получали через криптокошельки и иностранные счета.
Во время проведенных обысков в обеих странах задержали десять человек, семеро из которых — в Украине. У злоумышленников изъяли оружие, гранаты и доказательства переписки с кураторами РФ.
Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в подготовке к заказным убийствам и незаконном обращении с оружием. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Одной из целей россиян оказался Андрей Юсов — бывшая «правая рука» Буданова
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в списке россиян был представитель по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заместитель Председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.
Сам Юсов подтвердил эту информацию и заявил, что его фамилия не впервые фигурирует в списке на убийство.
«Вы уже могли видеть новости о спецоперации украинских и молдавских правоохранителей, которые предотвратили серию убийств украинцев и не только, которые должны были быть совершены по заказу России. Среди целей российских наемников фигурирует и моя фамилия. С подобным приходится сталкиваться уже не впервые, значит врагу стабильно печет», — отметил представитель разведки.
Юсов поблагодарил правоохранителей за искусную и скоординированную работу, благодаря которой удалось предупредить преступления и оперативно разрушить замыслы агрессора.
Он подчеркнул, что российская агрессия является тотальной войной на уничтожение, которая ведется без всяких правил как на передовой, так и в мирных городах.
«Помните, что война России против Украины — тотальная и безжалостная, она продолжается на фронте и в тылу и носит геноцидный характер, враг не признает правил», — подчеркнул Юсов.
Что известно об Андрее Юсове
Андрей Юсов — это украинский военный и политический деятель, ключевой спикер украинской разведки.
Он награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами, среди которых Орден Даниила Галицкого, медали МОУ «За воинскую доблесть» и «За содействие военной разведке Украины».
От он 2022 года отвечает за стратегические коммуникации Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Юсов занимает должность заместителя главы штаба. Непосредственно участвовал в большинстве обменов, в частности в масштабном обмене 21 сентября 2022 года (возвращение защитников «Азовстали»).
В свое время Юсов был одним из лидеров «Оранжевой революции» (кампания «ПОРА!») и Одесского Евромайдана во время Революции Достоинства. Работал советником начальника управления СБУ в Одесской области (2015 года), советником мэра Винницы и помощником народных депутатов нескольких созывов.
Андрей Юсов неоднократного был объектом покушений и нападений из-за своей проукраинской деятельности в Одессе.
Еще одной целью россиян оказался украинский журналист Дмитрий Гордон
В списке россиян также был известный украинский журналист, внесенный в России в список «экстремистов» и объявленный в розыск, а также общественный активист — выходец из РФ, который занял проукраинскую позицию, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
Как сообщает издание ВВС, «мишенью» врага стал известный украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон.
Дмитрий Гордон — 58-летний журналист и основатель популярного издания, чья аудитория насчитывает миллионы зрителей в Украине и РФ. Из-за влияния на русскоязычный сегмент Кремль считает его опасным оппонентом: в России медийщик объявлен «иноагентом», «экстремистом» и заочно приговорен к 14 годам заключения.
По словам главы СБУ Василия Малюка, Гордон особенно раздражает путинский режим, из-за чего спецслужбы РФ неоднократно пытались его ликвидировать.
В частности, в сентябре 2024 и июне 2025 годов украинские правоохранители уже отчитывались о нейтрализации агентурных сетей, которые планировали покушение на журналиста.
Сам Дмитрий Гордон в Facebook коротко прокомментировал эту ситуацию.
«Это уже третье покушение на меня», — написал журналист.
О спецоперации военных в Молдове сообщали ранее
Накануне молдавская полиция уже сообщала об активной фазе расследования дел по подготовке убийств украинских публичных лиц по заказу Кремля.
В сообщении говорилось, что совместная группа, в которую вошли украинские оперативники, молдавское Управление по борьбе с организованной преступностью и бойцы спецподразделения Fulger, начала масштабные обыски утром 19 февраля.
Согласно официальным данным правоохранителей Молдовы, преступная группа действовала под прямым руководством российских спецслужб.
Там отмечали, что подробности операции будут держать в секрете до завершения всех процессуальных действий, чтобы не помешать разоблачению всей агентурной сети.