Покушение на Зеленского: агент РФ признался, как и где планировал убить президента Украины

Пойманный СБУ полковник УГО, российский агент рассказал, как планировал убить президента Украины Владимира Зеленского, а также главу СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Завербованный агент страны-террористки рассказал, что в управлении Госохраны познакомился с сотрудником департамента УГО Украины и установил с ним контакт.

"Я ему давал поручение - любая информация, которую он может получить о высшем политическом руководстве страны, любые инсайдерские перемещения по должностям, по сменам министров, по голосованию законов. Любая информация, которая касается этого характера. В феврале 2022 года во время передачи от моего куратора Алексея куратору Дмитрию, со слов Алексея - это его руководитель. В беседе с Алексеем, это уже середина марта, он поставил мне задачу - прозондировать настроение сотрудников, которые находились на охране Офиса президента", - сказал он.

По его словам, Зеленского должны были угнать в Офисе президента.

"Задача была — найти людей, которые смогут во время любого перехода, или выхода на вечернее обращение в кабинет, или на площадь перед Офисом, президента заблокировать. Куратор должен был передать задание тому человеку, который, по моему мнению, готов был бы выполнить эту операцию", — добавил российский агент.

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Где взял оружие для покушения

Агент рассказал, что советскую противопехотную мину МОН-90 спрятал в дровах на территории частного дома.

"По заданию куратора Дмитрия, одну посылку я передал в виде квадрокоптера в районе заезда в город ****. Все остальные посылки – квадрокоптер, мина и заряды под FPV-дроны – я передал через тайник, который находится на Одесской трассе в районе * ***", — сказал агент ФСБ РФ.

Как российские кураторы передавали агенту деньги за работу

По словам полковника УГО, начиная с мая 2014 года оплата за работу и сотрудничество проходила в виде встреч за границей, а после полного масштабного вторжения передавали за границей через родственников.

"Алексей, мой куратор, отдавал мне деньги наличными в размере 3 тысяч долларов. Начиная с начала полномасштабного вторжения, деньги накапливались и передавались за границей просто моим родственникам. Что касается поездок в Одессу, мне вместе с посылками там уже находилась сумма в размере тысячи долларов. за каждую поездку", — подытожил агент РФ.

Напомним, 7 мая СБУ сообщила о разоблачении сети агентов 5 службы ФСБ РФ, готовивших убийство президента Украины Владимира Зеленского и другого высшего руководства государства.

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