Покушение на Зеленского: бывший главный разведчик указал, где еще могут скрываться российские агенты

По словам Маломужа, россияне нацелены на вербовку агентуры, особенно в Офисе президента.

Россия пытается активно вербовать лиц, приближенных к высшим должностным лицам Украины.

Об этом в эфире "Киев 24" заявил генерал армии в отставке, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж, комментируя разоблачение вражеской сети, готовившей убийство президента Украины.

Также читайте Готовил покушение на Зеленского: в Польше задержали российского агента

"Их силы и средства нацелены на вербовку агентуры и особенно сотрудники, которые находятся в близком окружении этих лиц. В первую очередь, это в Офисе президента может быть в службе Государственной охраны, которая обеспечивает охрану высших должностных лиц", — говорит Маломуж.

По его словам, россияне хотят завербовать людей, которые полностью знают распорядок президента, гарантируют безопасность главы государства и других высокопоставленных чиновников, знают его графики, где он будет находиться, планы и т.п.

"Это проводимая операция — это уже долгосрочная разработка, которая проводится Службой безопасности вместе с другими спецслужбами Украины. Выявлялись каналы связи, возможные контакты в течение многих лет, еще возможно до войны... Выявлялись связные, выявлялись каналы переговорных процессов, доставки материалов. То есть это большая комплексная оперативная разработка, которая требует очень эффективной работы профессионалов", – подытожил бывший главный разведчик.

Напомним, сегодня в СБУ рассказали шокирующий план убийства президента Зеленского, который готовили агенты РФ.

Полковник УГО, завербованный россиянами, рассказал, как планировал убить президента Украины Владимира Зеленского, а также главу СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова.

По информации СБУ, враг планировал нанести ракетный удар по дому, где должен был находиться Буданов, а после этого – атаковать дроном людей, которые остались бы на месте поражения.

Читайте также: