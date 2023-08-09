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Покушение на Зеленского и новая атака дронов на Москву: главные новости ночи 9 августа 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
1 мин
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Покушение на Зеленского и новая атака дронов на Москву: главные новости ночи 9 августа 2023 года

Главные новости ночи 9 августа от ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 9 августа 2023:

  • В Вашингтоне прокомментировали информацию о покушении на Зеленского Читать далее –>
  • В Москве заявили о новой атаке беспилотников Читать далее –>
  • В Запорожской области захватчики активизировали тактическую авиацию Читать далее –>
  • В Пентагоне рассказали, кто отвечает за подготовку украинских пилотов на F-16 Читать далее –>
  • Германия предлагает оставить свои ЗРК Patriot в Польше до конца года .

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Дата публикации
Просмотры
16к
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