Покушение на Зеленского и новая атака дронов на Москву: главные новости ночи 9 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 9 августа 2023:
- В Вашингтоне прокомментировали информацию о покушении на Зеленского Читать далее –>
- В Москве заявили о новой атаке беспилотников Читать далее –>
- В Запорожской области захватчики активизировали тактическую авиацию Читать далее –>
- В Пентагоне рассказали, кто отвечает за подготовку украинских пилотов на F-16 Читать далее –>
- Германия предлагает оставить свои ЗРК Patriot в Польше до конца года .
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