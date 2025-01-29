Покушение на жизнь из-за ревности: муж из Ивано-Франковска хотел убить жену

Правоохранители разоблачили и задержали злоумышленников перед совершением преступления.

В Ивано-Франковской области 49-летний мужчина из-за ревности решил убить собственную жену. Для этого он вместе с 47-летним сообщником нашел исполнителя и предложил ему 2000 долларов за преступление.

Об этом сообщили на официальной странице полиции Ивано-Франковской области.

Для этого он вместе с 47-летним сообщником нашел исполнителя и предложил ему 2000 долларов за преступление. Убийца должен был ввести жертве смертельную дозу наркотических веществ.

"Фигуранты уже и передали аванс исполнителю. Все противоправные действия злоумышленников задокументировали полицейские", – говорится в сообщении.

Уголовное правонарушение квалифицировалось по ч. 2 ст. 15, о.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц.

Оба задержанных сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Ивано-Франковской области в суд передали материалы относительно жительницы города Рогатин, которая самостоятельно лечила годовалого ребенка и допустила его смерть.

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