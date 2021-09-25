Покушение совершил профессионал: Енин рассказал новые детали об обстреле авто с помощником Зеленского

Целью стрелка была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя.

Покушение на жизнь первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира совершил профессионал.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".

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"Безусловно, мы имели дело с профессионалом. Он (нападающий. — Ред.) занимал место в засаде и в течение четырех секунд выпустил около двадцати пуль. Имеем 15 попаданий в авто, три из них попало в ногу водителя, который пока находится в реанимационном отделении", — отметил Енин.

По его словам, злоумышленник действовал не один. Целью стрелка была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя.

"Только благодаря мгновениям это покушение не удалось, — отметил заместитель министра МВД. — Авто не было бронированным, (пули. — Ред.) легко прошли через двери без всякого сопротивления, повредив внутреннюю обшивку. Пуля фактически не теряла своей кинетической энергии".

Отвечая на вопрос о том, было ли покушение попыткой убийства Шефира, Енин заявил, что "в этом сегодня нет никаких сомнений".

Сейчас правоохранители прочесывают около 430 гектаров леса. "Мы кое-что уже нашли и все эти доказательства уже переданы для проведения всех возможных экспертиз", — резюмировал он.

Кроме того, следователи проверили "несколько тысяч телефонных звонков, соединений, всех трубок, которые в момент совершения преступления или за несколько дней до него находились в соответствующих зонах".

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Некоторыми сведениями, продолжил Енин, силовики делиться не будут, чтобы сообщники преступника "не воспользовались информацией и не смогли скрыть дополнительные следы".

Как сообщалось, упростить поиски исполнителя преступления должен его условный портрет, а также информация о росте и весе нападающего, полученная в ходе исследования места, с которого он стрелял.

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