Покушение в Монако становится все более загадочным: Ермолаев рассказал о редкой взрывчатке и возможном следе ГУР

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев / © forbes.com

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Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что во время покушения в Монако в конце июня использовали редкую взрывчатку, которая есть только в ГУР.

Об этом олигарх сказал в интервью «Украинской правде».

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Новая неожиданная деталь по делу о покушении на олигарха

«По тому, что понятно, — взрывчатка была очень редкая. Из общих источников известно, что у обычных военных такой взрывчатки нет, а у ГУР она есть», — отметил он.

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Журналисты УП подчеркивают, что по делу о покушении фигурирует офицер ГУР Владислав Реут, подозреваемый в убийстве Березовской, которая, по версии следствия, была исполнительницей покушения на олигарха. Также есть информация, что Реут — специалист по взрывным устройствам и что именно он изготовил устройство, использованное при покушении.

Ермолаев считает, что Березовская действовала не сама. По его предположениям, взрывчатку мог достать Реут во время работы в разведывательном ведомстве.

«Она была перевезена из Украины, доставлена уже в виде изделия, изготовленного Владиславом Реутом, была доставлена в Европу и здесь уже применена. Это очень редкая вещь, это редкая взрывчатка, от которой потом остаются страшные химические ожоги на теле», — сказал Ермолаев.

Он подчеркнул, что такая взрывчатка не продается в магазине. По его словам, ее нет «в обычных войсках, потому что это очень специализированная вещь».

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ГУР — о покушении на Ермолаева

Он добавил, что после покушения общался с официальными представителями ГУР. По его словам, заверили, что разбираются в ситуации и проводят внутреннее расследование.

«ГУР почти это никак не комментирует. Их позиция сводится к тому, что следствие продолжается и пока ничего не ясно. Но даже по Реуту никто публично не заявил, что сотрудник ГУР участвовал в убийстве Анастасии Березовской. Это же факт», — сказал Ермолаев.

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Покушение на Ермолаева в Монако — что известно

Напомним, 29 июня у жилого дома в Монако раздался мощный взрыв. По версии следствия, на украинского олигарха Вадима Ермолаева было совершено покушение. Кроме него, еще пострадали два человека.

Исполнительницей подозревали украинку Анастасию Березовскую. 6 июля под Киевом обнаружили ее тело. Следователи установили, что по возвращении в Украину она общалась со своей семьей и двумя мужчинами: экс-правоохранителем и действующим сотрудником Главного управления разведки. Обоим вручили сообщение о подозрении в умышленном убийстве.

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