Полбагажника пачек из евро: БЭБ обнаружило "черную кассу" поставщика продуктов для Минобороны (фото)

Правоохранители из Бюро экономической безопасности обнаружили "черную кассу" поставщика продуктов для Минобороны.

Об этом пишет пресс-служба БЭБ.

"В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенных наличных", — говорится в сообщении.

Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Пачки евро заняли чуть ли не пол багажника авто. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.

Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Изъятые деньги

Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

Детали коррупционной схемы

БЭБ не называет поставщика Министерства обороны. Только отмечается, что в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

"Таким образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ", – сказано в сообщении.

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