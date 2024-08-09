Полбагажника пачек из евро: БЭБ обнаружило "черную кассу" поставщика продуктов для Минобороны (фото)

Правоохранители изъяли более 4,7 млн евро неучтенных наличных.
Правоохранители из Бюро экономической безопасности обнаружили "черную кассу" поставщика продуктов для Минобороны.
Об этом пишет пресс-служба БЭБ.
"В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенных наличных", — говорится в сообщении.
Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Пачки евро заняли чуть ли не пол багажника авто. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.
Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.
Детали коррупционной схемы
БЭБ не называет поставщика Министерства обороны. Только отмечается, что в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
"Таким образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ", – сказано в сообщении.
Ранее журналисты назвали имена тех, кто, вероятно, украл миллиарды на строительстве фортификаций в Харьковской области.
Читайте также:
- Дорогая одежда, элитная недвижимость и деньги для матери: как живет обычный прокурор в Украине
- В Тернополе в стенах ОВА задержали руководителя районного ТЦК – детали громкого дела
- В Украине раскрыли схему масштабного хищения в армии: сумма ущерба поражает