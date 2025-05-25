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- Украина
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Пол Украины и Киевщина под угрозой удара: враг снова атакует с воздуха
Мониторинговые каналы сообщают, что в небе над Украиной зафиксировано движение около сотни вражеских беспилотников.
Вечером в воскресенье, 25 мая, на карте воздушных тревог покраснела половина территории Украины, оповещая об угрозе воздушных ударов со стороны государства-агрессора. Под угрозой удара также Киевская область.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении российских ударных беспилотников в украинском воздушном пространстве.
По состоянию на 22:30 вражеские дроны двигались в таких направлениях:
несколько групп вражеских ударных БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины - курсом на юго-запад;
"Шахеды" в центре Харьковщины - курсом на Полтавщину;
"Шахеды" на юге Полтавщины - курсом на северо-запад;
"Шахеды" на севере Донецкой области - курсом на Харьковщину;
"Шахеды" в центре Днепропетровщины - курсом на Днепр, Павлоград, Каменское;
"Шахеды" на севере Запорожской области - курсом на Днепропетровщину;
несколько групп БпЛА на севере Херсонщины - курсом на Никополь и на Николаев;
группа БпЛА с Черного моря - курсом на Одессу;
группа БпЛА с Черного моря - курсом на Николаевщину.
Мониторинговые каналы сообщают, что в небе над Украиной зафиксировано движение около сотни вражеских беспилотников, которые продолжают прибывать.
"Будьте внимательны к тревогам, враг снова атакует с воздуха", - предупредил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.
После 23:00 была объявлена воздушная тревога в Киевской области.
Напомним, минувшей ночью россияне выпустили по территории Украины почти 300 ударных беспилотников и почти 70 ракет различных типов, включая баллистические.