Пол Украины и Киевщина под угрозой удара: враг снова атакует с воздуха

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Реклама

Вечером в воскресенье, 25 мая, на карте воздушных тревог покраснела половина территории Украины, оповещая об угрозе воздушных ударов со стороны государства-агрессора. Под угрозой удара также Киевская область.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении российских ударных беспилотников в украинском воздушном пространстве.

По состоянию на 22:30 вражеские дроны двигались в таких направлениях:

Реклама

несколько групп вражеских ударных БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины - курсом на юго-запад;

"Шахеды" в центре Харьковщины - курсом на Полтавщину;

"Шахеды" на юге Полтавщины - курсом на северо-запад;

"Шахеды" на севере Донецкой области - курсом на Харьковщину;

"Шахеды" в центре Днепропетровщины - курсом на Днепр, Павлоград, Каменское;

"Шахеды" на севере Запорожской области - курсом на Днепропетровщину;

несколько групп БпЛА на севере Херсонщины - курсом на Никополь и на Николаев;

группа БпЛА с Черного моря - курсом на Одессу;

группа БпЛА с Черного моря - курсом на Николаевщину.

Мониторинговые каналы сообщают, что в небе над Украиной зафиксировано движение около сотни вражеских беспилотников, которые продолжают прибывать.

"Будьте внимательны к тревогам, враг снова атакует с воздуха", - предупредил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

После 23:00 была объявлена воздушная тревога в Киевской области.

Напомним, минувшей ночью россияне выпустили по территории Украины почти 300 ударных беспилотников и почти 70 ракет различных типов, включая баллистические.

Реклама