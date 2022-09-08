Пол Украины накроют дожди: прогноз погоды на пятницу, 9 сентября

В пятницу, 9 сентября, в Украину начнут заходить дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 9 сентября в западных, южных, Винницкой, местами Кировоградской областях ожидаются умеренные, на западе страны местами значительные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, ночью 9 сентября в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, в восточных и северо-восточных областях 3-8° тепла, днем 14-19°, на юге страны и на Закарпатье ночью 9-14°, днем 18-23°.

В Киеве 9 сентября будет сухо. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 17-19°. В субботу, 10 сентября, в столицу придут дожди и похолодание.

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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