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Пол Украины охватила воздушная тревога: какие области под угрозой
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В некоторых областях Украины 20 июня объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщили в ВС Украины.
«Цель в р-не. н.п. Богачево (Черкащина) курсом на Кировоградщину», — говорится в сообщении воздушных сил.
Россия атакует мирные города Украины — последние новости
Напомним, в Запорожье раздалась серия взрывов. Российские войска нанесли около 9 ударов управляемыми авиабомбами по областному центру. В результате атаки травмированы десять человек, погибли пятеро.
Также, российские войска сбросили управляемую авиабомбу на Харьков. Вражеский боеприпас попал в 2-этажный многоквартирный дом в Холодногорском районе города, нанеся значительные разрушения.
По данным городского головы Игоря Терехова, во время поисково-спасательных работ под завалами было обнаружено тело одного погибшего человека. В то же время спасателям удалось успешно вытащить из-под обломков 8 жителей, однако, по меньшей мере, 1 человек еще остается под разрушенными конструкциями.