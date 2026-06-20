Пол Украины охватила воздушная тревога: какие области под угрозой

Воздушная тревога

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В некоторых областях Украины 20 июня объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщили в ВС Украины.

Тревога в Украине / © Фото из открытых источников

«Цель в р-не. н.п. Богачево (Черкащина) курсом на Кировоградщину», — говорится в сообщении воздушных сил.

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Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, в Запорожье раздалась серия взрывов. Российские войска нанесли около 9 ударов управляемыми авиабомбами по областному центру. В результате атаки травмированы десять человек, погибли пятеро.

Также, российские войска сбросили управляемую авиабомбу на Харьков. Вражеский боеприпас попал в 2-этажный многоквартирный дом в Холодногорском районе города, нанеся значительные разрушения.

По данным городского головы Игоря Терехова, во время поисково-спасательных работ под завалами было обнаружено тело одного погибшего человека. В то же время спасателям удалось успешно вытащить из-под обломков 8 жителей, однако, по меньшей мере, 1 человек еще остается под разрушенными конструкциями.

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