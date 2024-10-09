Пол устелен долларами: в Ровно разоблачили организаторов схемы уклонения от мобилизации

В Ровно разоблачили схему уклонения от мобилизации через МСЭК путем получения фиктивной группы инвалидности. Организаторы – три жительницы области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, они наладили схему уклонения от мобилизации через знакомых врачей разных медицинских учреждений, которые оформляли фиктивную документацию, которую затем подавали на рассмотрение МСЭК для получения группы инвалидности. В дальнейшем эти документы давали возможность беспрепятственного выезда за границу. Стоимость такого пакета услуг составляла 16 700 долларов США.

Отмечается, что одна из участниц схемы была задержана после получения справки МСЭК и передачи последней части оплаты — 5300 долларов США, а 11400 долларов США подозреваемые получили ранее.

"Правоохранители провели почти полсотни обысков у фигуранток производства и работников медучреждений Ровно. Во время следственных действий изъята медицинская документация и 14,5 млн грн в разной валюте", — говорится в сообщении.

Подозреваемым избраны меры пресечения: двоим – в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, еще одна будет находиться под домашним арестом.

Следствие продолжается, устанавливается круг всех клиентов и причастных к преступлению лиц.

Напомним, в Киевской области глава межрайонной МСЭК помогал ухилянтам уехать за границу.

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