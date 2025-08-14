Пол жизни в колонии: из плена освободили парня, которого еще 17-летним посадили оккупанты "ДНР"

Богдан Ковальчук. Архивное фото

Во время сегодняшнего обмена, 14 августа, вместе с другими 83 украинцами удалось освободить Богдана Ковальчука, которого арестовали в 2016 году, когда ему было тогда 17 лет.

Об этом сообщил журналист, бывший пленный Владимир Фомичев.

По словам Фомичева, также освободили Юрия Шаповалова, которого арестовали в Донецке 2 января 2018 года.

«Он (Шаповалов) занимался цветами в Ботаническом саду Донецка, это его специализация, не нес никому никакой угрозы. Единственная его вина была в поддержке Украины», — отметил журналист.

Дело «Ясиноватских диверсантов»

Богдан Ковальчук вместе со своими товарищами был фигурантом дела «ясинватских диверсантов».

В сентябре 2016-го оккупанты так называемой «ДНР» объявили о «разоблачении» семерых несовершеннолетних «диверсантов» из Ясиноватой — одного из крупнейших железнодорожных узлов Донецкой области.

Юношей обвинили их в якобы сотрудничестве с СБУ и организации подрыва автомобилей и «отделке милиции ДНР».

Как замечает «Вільне радіо», сначала оккупанты говорили о семи «диверсантах» — Владиславе Пазушке, Максиме Солодовникове, Богдане Ковальчуке, Денисе Хмеленко, Ярославе Миронове, Арсении Белавине и Денисе Ковале.

Однако впоследствии речь уже шла о пяти «виновниках» — Ковальчуке, Пазушке, Хмеленко, Солодовникове и Миронове. В то же время на одном из фото, иллюстрировавшем сообщение о том, что ребят якобы посетили сотрудники ООН, их было только четверо. В СМИ предполагали, что двоим ребятам удалось выехать с временно оккупированной территории до ареста. Впоследствии о последнем информация подтвердилась.

В июле 2018 года так называемый «верховный суд „ДНР“ осудил задержанных на сроки от десяти до пятнадцати лет: Ковальчук получил 10-летний срок. В 2019 году оккупанты предложили парню выпустить его из колонии, при условии, что он откажется от обмена пленными и возвращения на подконтрольную Украине территорию. Богдан отказался.

Богдан Ковальчук (крайний слева) вместе с другими задержанными подростками / © Вільне радіо

По словам родственников Богдана, он «твердо отказался от помилования», надеясь на обмен и проведя в заключении уже девять лет. Это ровно половина его жизни.

Богдан Ковальчука — единственный сын и внук. Его вырастила мама, бабушка и прадед. Последний так и не дождался возвращения юноши из плена. 80-летнего мужчину сильно избили оккупанты перед заключением Ковальчука.

Судьба других «ясинватских диверсантов»

По информации издания, о дальнейшей судьбе Владислава Пазушка и трех «помиловавшихся» ребят — Максима Солодовникова, Дениса Хмеленко и Ярослава Миронова — ничего не известно. Между тем, «невыездные» Солодовников, Хмеленко и Миронов могли попасть под принудительную мобилизацию на оккупированных территориях в 2021-2022 годах.

Напомним, что в Украину вернулись пленные, проведшие в неволе 9-11 лет.