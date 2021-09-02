Полакомился домашней тушенкой: в Ровенской области от ботулизма умер мужчина

Полакомился домашней тушенкой: в Ровенской области от ботулизма умер мужчина

Больному ввели специальную сыворотку, но его это не спасло.

В среду, 1 сентября, в Ровенской области от ботулизма умер 74-летний житель Вараського района. Мужчину госпитализировали в Заречненскую многопрофильную больницу 28 августа в тяжелом состоянии.

Как рассказали в Ровенском центре контроля и профилактики болезней, у мужчины были нарушения зрения, затруднение дыхания и глотания, мышечная слабость, изменение голоса, тошнота.

Ему ввели противоботулиническую поливалентную сыворотку. Однако все меры были неэффективными и больной умер 1 сентября.

Эпидрасследование показало, что мужчина употреблял домашние мясные консервы из свинины.

Это первый в этом году зарегистрированный случай ботулизма в Ровенской области.

Напомним, 22-летняя жительница Кировоградской области попала в больницу после того, как съела копченую и вяленую рыбу, приобретенную в местном магазине. Медики заподозрили у девушки ботулизм и отправили анализ ее крови в лабораторию.

Как выбрать вяленые продукты, где покупать и как уберечься от ботулизма

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку