"Полдома снес, ужас": на Закарпатье водитель влетел в здание и развалил стену (фото, видео)

Что стало причиной ДТП, выясняет полиция.
В Виноградове Закарпатской области на улице Копанской произошло ДТП. Водитель микроавтобуса влетел в здание и развалил стену.
Об аварии сообщил сегодня, 18 февраля, очевидец в соцсети Facebook.
"Виноградовский водитель может и так", – написал Сергей Волошин и обнародовал видео с места ДТП.
По его словам, в аварии никто не пострадал. Что стало причиной ДТП – выясняют правоохранители.
Пользователи соцсети под роликом отреагировали на событие.
- И как нужно было лететь, чтобы полдома снести?
- Ужас!
- С какой скоростью он ехал?
- Не машина, а танк.
- Боже, сохрани от такого всех, кто за рулем.
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