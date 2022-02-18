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"Полдома снес, ужас": на Закарпатье водитель влетел в здание и развалил стену (фото, видео)

"Полдома снес, ужас": на Закарпатье водитель влетел в здание и развалил стену (фото, видео)

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"Полдома снес, ужас": на Закарпатье водитель влетел в здание и развалил стену (фото, видео)

Скриншот с видео/Сергей Волошин, Facebook

Что стало причиной ДТП, выясняет полиция.

В Виноградове Закарпатской области на улице Копанской произошло ДТП. Водитель микроавтобуса влетел в здание и развалил стену.

Об аварии сообщил сегодня, 18 февраля, очевидец в соцсети Facebook.

"Виноградовский водитель может и так", – написал Сергей Волошин и обнародовал видео с места ДТП.

По его словам, в аварии никто не пострадал. Что стало причиной ДТП – выясняют правоохранители.

Пользователи соцсети под роликом отреагировали на событие.

  • И как нужно было лететь, чтобы полдома снести?
  • Ужас!
  • С какой скоростью он ехал?
  • Не машина, а танк.
  • Боже, сохрани от такого всех, кто за рулем.

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