Поле покрыто ковром из оптоволокна: военные показали уникальные кадры

Дрон / © Скриншот

Военные демонстрируют, как современные технологии трансформируют поле боя. Вместо традиционных аграрных пейзажей — кабельные сети и трассы для FPV-дронов, которые обеспечивают постоянный видео- и разведывательный мониторинг.

Об этом сообщает 4 батальон Сила Свободы НГУ «Рубеж» в Telegram.

«Вместо колосков — кабель. Вместо урожая — новые трассы FPV дронов. Оптика стелется по земле, а в небе идет непрерывное движение FPV, которые меняют картину фронта ежедневно.», — говорится в сообщении.

Оптика стелется по земле, обеспечивая связь и контроль над дронами, а сами FPV-дроны совершают непрерывные полеты, фиксируя движения противника и изменения на фронте.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина разработала FPV-дронына основе оптоволоконной связи, которые защищены от радиоэлектронных средств противника. Эти дроны могут выполнять задачи в условиях, где обычные дроны бессильны, и наносить удары глубоко в тылу врага.