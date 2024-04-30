"Полечу в Дубай, а вы будете сидеть в подвалах": чемпионка Украины пригрозила украинцам обстрелами

Аслу Алейникова записала видео, в котором оскорбила днепрян и заявила, что им "от России еще так прилетит".

Чемпионка Украины по академической гребле, модель, член сборной Украины по гребному спорту Алсу Алейникова попала в грандиозный скандал. Алейникова записала видео, в котором пренебрежительно отозвалась о жителях Днепра, заявив, что к ним "еще прилетят ракеты от России", а она тем временем "улетит в Дубай".

Видео она записала на своей странице в Instagram. Когда его стали шерить по Сети, девушка ограничила доступ к странице.

"Послезавтра полечу наверняка в Дубай. Там буду лежать, попивать кокос, ходить по магазинам и прекрасно чувствовать себя. А вы будете сидеть в войне дальше и будете прятаться в подвалах и сосать лапу. Вы не можете сделать сами ни*уя (ничего. – Ред.). Вы не можете повлиять ни на что. Вы пустое место и ничего не решаете. А я, если захочу – полечу в Дубай, я куплю себе еще один Lamborghini или Jaguar... Поэтому сидите молча. Вам от России еще так прилетит, вы очухаетесь, будете здесь своим рылом г***о убирать, – говорит на видео спортсменка.

Из контекста видео Алейниковой можно понять, что она возмутилась комментариями подписчиков по поводу своего роскошного образа жизни во время войны.

Внимание, на видео есть нецензурная лексика

Заметим, что сначала полномасштабного вторжения Алейникова позиционировала себя как патриотически настроенная гражданка и даже открывала сбор для помощи армии.

Алейникова является дочерью другой известной гребели Дины Мифтахутдиновой – серебряного призера Олимпийских играх-1996 брала серебро. Мифтахутдинова в 2020 году стала депутатом. Днепропетровский областной совет 8-го созыва от партии "Слуга народа".

Также Дина Мифтахутдинова является руководителем коммунального учреждения "Днепропетровская областная школа высшего спортивного мастерства". Она также ограничила доступ к своим соцсетям.