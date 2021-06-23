Полет "Мрии": самый большой в мире самолет Ан-225 отправился в рейс по заказу одной из стран НАТО

Это первый полет в этом году.

Полет "Мрии". В небо поднялась гордость Украины — знаменитый Ан-225.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Это самый мощный и самый большой самолет в мире. Вечером он отправился в рейс по заказу одной из стран НАТО. Стартовал великан с аэродрома Гостомеля. После длительного технического обслуживания это первый полет в этом году.

Стоит отметить, что предыдущий рейс "Мрия" выполнила в сентябре прошлого года — из Шотландии в Израиль. Нынешний полет коммерческий — по условиям контракта подробностей не разглашают. Взлет "Мрии" каждый раз привлекает внимание многих людей. И для экипажа судна это всегда волнующее событие.

Новости Украины: самый большой в мире самолет "Мрия" отправился в рейс по заказу одной из стран НАТО

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