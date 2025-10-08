Полет на 20 000 км: как птицы из Украины находят дорогу в теплые края и почему не все возвращаются

Птицы / © pixabay.com

Аисты и ласточки уже покинули свои гнезда и отправились в долгое и изнурительное путешествие на другой континент. Однако их путь — это не романтическая прогулка, а настоящая борьба за выживание, где опасность подстерегает на каждом шагу.

Об этом рассказала Львовский орнитолог Анна Кузьо.

Полет в теплые края — это марафон протяженностью до 11 тысяч километров в одну сторону, и далеко не всем суждено было его завершить. Для аистов, полагающихся на теплые потоки воздуха от земли, полет над морем — это приговор. Если птица занесет над Средиземное море, она может погибнуть, не имея возможности отдохнуть.

Но и на суше их ждут смертельные ловушки, созданные человеком.

«У птиц маршруты складывались веками, у них нет чатиков в „Телеграмме“, где сообщают о новых опасностях», — объясняет орнитолог.

Огромные ветровые электростанции становятся гигантскими мясорубками для птиц, не подозревающих об угрозе. Не менее страшна и давняя традиция охоты. На Мальте, в Италии и странах Африки на перелетных птиц, в частности на ласточок и аистов, до сих пор устраивают массовые отстрелы.

Большинство аистов и ласточок покидают Украину в конце лета. Путешествие белого аиста на юг Африки длится около 50 дней. В этом году, по данным наблюдений, осенняя миграция началась аномально рано — 7 августа, что ученые связывают с глобальными изменениями климата. Поэтому большая часть птиц уже должна добраться до мест своей зимовки.

Дорога домой еще опаснее

Казалось бы, самое страшное позади, но путь назад, в Украину, еще рискованнее. Исследования показывают, что смертность птиц во время весенней миграции в 6 раз выше, чем во время осенней. Главная причина — непредсказуемая погода.

«Если аист прилетел, а тут выпал снег, он еще может как-то выжить в энергосберегающем режиме. А вот маленькая насекомоядная ласточка при похолодании просто погибает от голода», — отмечает Анна Кузьо.

Как птицы не теряются

Несмотря на все угрозы, птицы ежегодно одолевают тысячи километров, чтобы вернуться домой. Это явление, известное как «хоминг», является одной из самых больших загадок природы. Птицы используют уникальную систему навигации: они ориентируются по ландшафту, рекам, Солнцу, звездам и даже магнитному полю Земли. Именно этот внутренний компас ведет аистов назад, часто в то же гнездо, где они вывели птенцов в прошлом году.

Напомним, в то же время некоторые виды за последние десятилетия изменили свое поведение и больше не улетают так массово.

У грачей специфическая была картина миграции. Наши популяции грачей улетали на юг, зимовали там. А к нам, скажем, в Киев прилетали грачи с севера.

Однако в последнее время столь масштабной миграции уже не наблюдается. Птицы находят достаточно еды даже зимой, и именно это является решающим фактором для выживания. Из-за богатейшей кормовой базы в города начали залетать даже виды, которые раньше не были для них характерны — например, горлицы и кольчатые голуби.