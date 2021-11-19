Полетать над Припятью: появилась возможность виртуального путешествия в Чернобыль

Над проектом работала команда из более чем двухсот специалистов.

В Сети появилась образовательная и коммуникационная платформа "Чернобыль. Путешествие" — продолжение одноименной мультимедийной выставки, открытой в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" к 35-летию Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщили на сайте президента Украины, инициативой которого было ее создание.

Над проектом, созданным Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Государственным агентством по управлению зоной отчуждения при поддержке Министерства культуры и информационной политики, работала команда из более двухсот специалистов: от историков до радиологов.

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На сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования, которые помогают разобраться в причинах трагических событий и разрушить распространенные мифы о Чернобыле.

Сайт "Чернобыль. Путешествие" создан по принципам скролителлинга – это непрерывный рассказ с мультимедийными элементами, которые активируются во время пролистывания и нажатия.

Перейдя по ссылке, можно совершить интерактивное путешествие в пространстве и времени, в частности, полетать над современной Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и покинутыми селами Полесья, а также ознакомиться с хронологией аварии, мировым контекстом 1986 года, услышать разговоры о будущем зоны отчуждения и истории людей, чьи судьбы изменила катастрофа.

Для посетителей существует возможность присоединиться к этому проекту, разделившись своей историей о Чернобыле или видением его будущего. Для этого на сайте предусмотрена специальная форма, чтобы дополнить проект своим рассказом. А чтобы высказать мнение о развитии Чернобыля, следует нажать на видео с дискуссией специалистов в блоке "Сегодня, завтра".

Напомним, в Чернобыле стремительно возросло количество посетителей. Туристов едет не меньше, чем до пандемии.

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