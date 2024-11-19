Полеты дронов и взрывы: главные новости ночи 19 ноября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Сумской области беспилотник попал в многоэтажку: есть погибшие Читать далее –>
- В Глухове из-под завалов извлекли тела матери и ребенка — СМИ Читать далее –>
- Стало известно, где продвинулся враг — Deep State Читать далее –>
- Стало известно, сколько военных КНДР перебросили в Курщину Читать далее –>
- В Киеве раздались взрывы: работала ПВО Читать далее –>
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