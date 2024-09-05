Полеты вражеских беспилотников и работа сил ПВО: главные новости ночи 5 сентября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Киевской области работало ПВО Читать далее –>
- Стало известно, где продвинулся враг Читать далее –>
- В Полтаве увеличилось количество погибших и пострадавших в результате вражеского удара Читать далее –>
- Ночью 5 сентября враг атаковал Украину дронами: где раздались громкие взрывы Читать далее –>
- В Киевской области второе за ночь силы ПВО сбивают вражеские дроны Читать дальше –>
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