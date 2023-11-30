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Полеты вражеских беспилотников и яды, которыми убивает РФ: главные новости ночи 30 ноября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1639
Время на прочтение
1 мин
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Полеты вражеских беспилотников и яды, которыми убивает РФ: главные новости ночи 30 ноября 2023 года

Дроны кружили над Украиной всю ночь

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 30 ноября 2023:

  • "Бавовна" в Брянске: произошел прилет по составу с российскими беспилотниками Читать дальше –>
  • Вблизи Хмельницкой АЭС раздалось несколько взрывов — МАГАТЭ Читать далее –>
  • Инфаркт-трава и радиоактивные элементы: чем россияне убивают критиков Кремля Читать далее –>
  • В Винницкой области работала ПВО по остаткам вражеских беспилотников Читать далее –>
  • Жители Хмельницкой области могли слышать взрывы: работают силы ПВО Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1639
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