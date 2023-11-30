Полеты вражеских беспилотников и яды, которыми убивает РФ: главные новости ночи 30 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 30 ноября 2023:
- "Бавовна" в Брянске: произошел прилет по составу с российскими беспилотниками Читать дальше –>
- Вблизи Хмельницкой АЭС раздалось несколько взрывов — МАГАТЭ Читать далее –>
- Инфаркт-трава и радиоактивные элементы: чем россияне убивают критиков Кремля Читать далее –>
- В Винницкой области работала ПВО по остаткам вражеских беспилотников Читать далее –>
- Жители Хмельницкой области могли слышать взрывы: работают силы ПВО Читать далее –>
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