Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Полеты вражеских дронов и взрывы в Украине: главные новости ночи 10 октября 2024 года

Полеты вражеских дронов и взрывы в Украине: главные новости ночи 10 октября 2024 года

Не забывайте беспокоиться о собственной безопасности / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Одесской области раздался взрыв — СМИЧитать далее –>
  • В Киевской области работали силы ПВО Читать далее –>
  • Ночью враг атаковал Украину беспилотниками: где прогремели взрывы Читать далее –>
  • Стало известно, сколько в обстреливаемой врагом Константиновке Донецкой области остается детей Читать далее –>
  • В Белом доме взволнованы информацией о возможных телефонных звонках Трампа и Путина Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Ждем усиления ПВО! Как Рамштайн может изменить ситуацию на фронте 

Ждем усиления ПВО! Как Рамштайн может изменить ситуацию на фронте 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация