Полеты вражеских дронов и взрывы в Украине: главные новости ночи 10 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Одесской области раздался взрыв — СМИЧитать далее –>
- В Киевской области работали силы ПВО Читать далее –>
- Ночью враг атаковал Украину беспилотниками: где прогремели взрывы Читать далее –>
- Стало известно, сколько в обстреливаемой врагом Константиновке Донецкой области остается детей Читать далее –>
- В Белом доме взволнованы информацией о возможных телефонных звонках Трампа и Путина Читать далее –>
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