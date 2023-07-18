Полезли в Африку: нардеп рассказал о новых "схемах" игорного бизнеса и борьбе с ними

Так, некоторые подсанкционные операторы начали использовать африканский эквайринг на своих нелегальных казино.

Об этом написал в своем телеграме народный депутат Ярослав Железняк.

Он рассказал, что все происходит так: человек пополняет на сайтах счет казино, а деньги списываются как оплата бизнес-школы в Кении.

"Не шучу, у меня именно такая штука вылезла во время контрольной закупки. Мой Райф (банк – ред.) уже не пропускает такое, а вот другие банки транзакцию проводят. Так же и в Нигерию. Терминалы меняют очень часто. Чаще раз на раз день", – объяснил Железняк.

Как бороться со схемой

По словам нардепа, это хорошо, что "схемознатокам" уже нужно лезть в Африку, а не мескодить, как было пол года назад. Но и это нужно закрывать.

"Мы такие случаи передаем регуляторам и международным платежным системам. Но африканские банковские регуляторы… ну не самые большие реформаторы в мире", – говорит Ярослав Железняк.

Сегодня, 18 июля, было проведено совещание по НБУ, на котором обсудили более эффективный подход. Следовательно, эту "дыру" для нелегального бизнеса тоже вскоре закроют.

"Потом будем ждать, когда начнут эквайринг под видом пингвинов в Антарктиде прятать", – шутит народный депутат.

Железняк подчеркнул, что в очередной раз убедился: самое важное для развития страны – это строить институты. Здесь они демонстрируют качественную работу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против представителей букмекерского и лотерейного бизнеса. В них попало 120 физических и 287 юридических лиц.

По словам лидера, из-за схем с игорным бизнесом эти люди работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации.

"Решение готовилось определенное время, оно основательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов. И это не последнее такое решение. Украина будет защищаться повсюду и всеми цивилизованными средствами", — подчеркнул Зеленский.

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