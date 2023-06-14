Полезные продукты, которые должны быть дома у каждого: советы диетолога

Для долголетия и хорошего здоровья необходимо сбалансированно питаться. В рационе каждого человека должны быть полезны продукты, которые помогут быть здоровыми. Читайте в материале ТСН.ua о них.
По мнению диетолога Екатерины Толстиковой, есть определенные полезные продукты, которые обязательно должны быть дома, если вы хотите питаться правильно и быть здоровым. Важно, что большинство из них могут долго храниться, поэтому ими можно запастись заранее.
И вот полный список из 10 полезных продуктов:
- Перловая крупа – она является источником белка, клетчатки, сложных углеводов, фосфора, марганца, сельдерея, меди и витаминов группы В, а еще она доступна и может долго храниться.
- Твердый сыр – в его состав входят разнообразные полезные жиры (например, Омега-3), а еще сыр богат кальцием, белоком, калием, а потому помогает укрепить кости и ткани организма. В сыре содержится витамин PP, витамин В9, селен и фосфор.
- Арахис – в этом орехе много белков и жиров, а еще есть клетчатка, разные витамины (В, Е, Н и РР), магний, фосфор и калий. Однако, диетолог отмечает, что количество арахиса в рационе нужно контролировать из-за большого количества Омега-6 – эти жирные кислоты могут навредить организму.
- Семена льна – в этом продукте также содержится достаточно полезных жиров, в частности Омега-3, а еще калий, фосфор, магний, марганец, железо, цинк, медь, селен и витамины группы В. Семена льна можно добавлять в салаты или потреблять натощак. Если измельчить его, получится вкусная и полезная льняная каша, которую можно есть с молоком, любимыми ягодами и фруктами.
- Свежее сало – хотя многие считают, что сало вредно для организма, это не так. Диетолог подчеркивает – оно является источником полезных жиров животного происхождения, лауриновой кислоты и полезного холестерина. Эти элементы играют важную роль в синтезе желчи, витамина D и стероидных гормонов.
- Сельдь — слабосоленая сельдь можно назвать полезной только в том случае, если в процессе ее приготовления не использовали сахар и вредные примеси. В продукте имеется большое количество белка, витамина D, ненасыщенных жиров Омега-3, калия, селена, фосфора, витамина В12.
- Говяжья печень – этот продукт животного происхождения обязательно должен быть в рационе, потому что он является источником железа, меди, цинка, селена и витаминов В2, В3, В5, В12, А, К.
- Свекла — польза свеклы не только в том, что она является источником резистентного крахмала, содержит сложные углеводы, магний, калий и клетчатку.
- Кукуруза – в этом корнеплоде можно найти калий, углеводы, цинк, витамин P. При этом кукуруза полезна в любом виде: вареная, запеченная и т.д.
- Яблоки – этот фрукт можно назвать наиболее популярным среди украинцев. Кроме этого он еще и очень полезен. В его состав входят клетчатка, полезные углеводы, калий, медь, железо и витамин С.