Полезные продукты, которые должны быть дома у каждого: советы диетолога

Для долголетия и хорошего здоровья необходимо сбалансированно питаться. В рационе каждого человека должны быть полезны продукты, которые помогут быть здоровыми. Читайте в материале ТСН.ua о них.

По мнению диетолога Екатерины Толстиковой, есть определенные полезные продукты, которые обязательно должны быть дома, если вы хотите питаться правильно и быть здоровым. Важно, что большинство из них могут долго храниться, поэтому ими можно запастись заранее.

И вот полный список из 10 полезных продуктов: