Полезные советы, которые помогут защитить технику и дом от скачков напряжения

Скачки напряжения – частое явление, которое негативно влияет на электросети и бытовую технику в доме. Особенно эта проблема затрагивает старые дома, где сеть уже находится в изношенном состоянии. Как защитить себя и свое имущество от скачков напряжения – читайте в материале ТСН.ua.

Почему напряжение может "прыгать"

Резкое и значительное изменение вольтажа электросети называется скачками напряжения. На стабильность и качество электроснабжения обычно влияют два фактора: техническое состояние сети (трансформаторов, линии электроэнергии и т.п.) и соблюдение непрерывного баланса между потреблением электроэнергии и ее производством.

Часто напряжение начинает прыгать, когда к сети подключают мощный прибор, отличающийся высоким уровнем энергопотребления. Зачастую такие проблемы случаются в зимний период, когда люди больше находятся дома и включают в себя разнообразную технику. В частности, электрообогреватели.

Как понять, что есть проблемы с напряжением в квартире или доме

Чтобы быстро и надежно определить, есть ли в доме или квартире проблемы с напряжением, нужно воспользоваться специальным устройством – мультиметром. Оно замеряет и записывает показатели, полученные в разные промежутки времени. При нормальной работе в однофазной сети напряжение составляет 220 Вольт. Если допустимая норма выше 5-10%, то электрические приборы могут нормально функционировать. А вот проблема наступает тогда, когда вольтаж опускается ниже 198 Вольт или поднимается выше 242 Вольт.

Конечно, мультиметр есть не в каждом доме. А потому можно воспользоваться несколькими проверенными способами, которые помогут определить проблемы с напряжением:

тусклое свечение ламп или их мерцание, лампы часто перегорают;

в работе электроприборов заметно нарушение — ТЭНы медленно нагреваются, трансформаторы гудят, таймеры сбрасываются и т.д.

Как скачки напряжения могут влиять на работу техники в доме

Когда показатели напряжения низкие, электроприборы могут просто не включиться. Когда скачок напряжения велик, происходит пробой в изоляции, поэтому техника может выходить из строя. Существует большой риск пожара. Особенно в старых домах, где электросеть часто находится в аварийном состоянии.

Если вы заметили проблемы с напряжением в доме, следует позвонить в энергоснабжающую компанию и сообщить.

Как защитить бытовую технику от скачков напряжения

Чтобы защитить себя от негативных последствий скачков напряжения, можно воспользоваться следующими способами:

Пользуетесь приборами редко – выключайте их из розетки: например, если вы не пользуетесь ежедневно стиральной машинкой, ее лучше не включать в электросеть. Особенно важно запомнить это правило и использовать его тогда, когда вы уезжаете в отпуск или надолго отлучаетесь из дома. Используйте стабилизатор или реле напряжения: когда реле напряжения фиксирует перепад напряжения, то оно выключает включенные в него приборы, а затем подает сигнал, что технику можно включить. А вот стабилизатор помогает скорректировать уровень напряжения и оградить прибор от перегорания. Купите генератор: такой вариант наилучший для владельцев частных домов, однако есть такие генераторы, которые подходят и для квартир. Их можно использовать как источник резервного питания, когда нет света или перепады напряжения. Установка устройства бесперебойного питания (UPS): это автоматическое устройство позволяет бытовой технике, которая к нему подсоединена, работать от аккумулятора. Комфортно, когда часто выключается свет или перепады напряжения.

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