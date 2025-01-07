Полгода насиловал свою 11-летнюю дочь: на Волыни будут судить педофила

Обвиняемый находится под стражей и вскоре предстанет перед судом

В Волынской области в суд направили обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя Камень-Каширского района, который в течение полугода систематически насиловал и совершал другие насильственные действия сексуального характера в отношении своей 11-летней дочери.

Об этом сообщила Волынская областная прокуратура.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении 51-летним жителем одного из сел Камень-Каширского района изнасилования и неоднократного сексуального насилия в отношении лица, не достигшего 14 лет, а также причинения ему умышленного средней тяжести телесного повреждения

По данным следствия, в течение мая-ноября 2024 года мужчина неоднократно совершал в отношении ребенка действия сексуального характера, повлекшие тяжкие последствия для его здоровья, проявившиеся в виде тревожно-депрессивной реакции.

"Во избежание повторного травмирования ребенка и соблюдения международных стандартов правосудия, дружественного к детям, все следственные действия с его участием происходили в Центре защиты и социально-психологической поддержки "Барнахус", при участии защитника из Центра предоставления бесплатной вторичной юридической помощи, детского психолога и законного представителя", — говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей и вскоре предстанет перед судом. Ему инкриминируются части 4 статьи 152, части 6 статьи 153 и часть 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области задержан педофил, который неоднократно насиловал 10-летнюю девочку.

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