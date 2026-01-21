- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 2 мин
Полгода подготовки и новые правила для беженцев: ЦИК презентовала план послевоенных выборов
Выборы в Украине не пройдут сразу после прекращения военного положения. Центральная избирательная комиссия предлагает ввести обязательный переходный период и законодательный запрет на проведение голосования на территории стран-агрессоров.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально представила свое видение того, как и когда должны пройти первые послевоенные выборы в Украине. Соответствующие предложения глава комиссии Олег Диденко озвучил на заседании профильной Рабочей группы в парламенте.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Главное изменение: 6 месяцев буферного периода
Важнейшая инициатива – это введение 6-месячного подготовительного этапа после отмены военного положения.
То есть, избирательный процесс (агитация, выдвижение кандидатов) не начнется сразу. Эти полгода нужны государству для:
аудита избирательной инфраструктуры (уцелели ли помещения для участков, школы, дома культуры);
восстановление и уточнение Государственного реестра избирателей;
анализа ситуации безопасности на деоккупированных территориях.
Только после этого стартует стандартная избирательная кампания: 90 дней для выборов президента или 60 дней для выборов народных депутатов.
Голосование за границей
ЦИК предлагает на законодательном уровне закрепить норму: на территории Российской Федерации и Республики Беларусь выборы не организуются и не проводятся.
Украинцы, которые находятся там, смогут проголосовать, только выехав в соседние безопасные государства.
Для других стран, где находятся миллионы наших беженцев, планируют расширить сеть участков, но это потребует дополнительных расчетов и финансирования.
Голосование военных и ВПЛ
Олег Диденко анонсировал дальнейшее упрощение процедур:
изменения избирательного адреса;
смены места голосования без изменения адреса.
Это критически важно для внутренне перемещенных лиц и военнослужащих, которые находятся не по месту прописки.
Сейчас в Верховной Раде уже зарегистрировано 23 законопроекта , касающихся разных аспектов предстоящих выборов. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила, что дискуссии продолжаются вокруг проходного барьера для партий и требований к кандидатам.
Напомним, следующие выборы могут стать самыми дорогими в истории Украины, однако в Раде надеются на западных партнеров. В Верховной Раде считают, что проведение выборов может стоить Украине более 10 млрд. грн.