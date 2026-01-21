Полгода подготовки и новые правила для беженцев: ЦИК презентовала план послевоенных выборов

ЦИК предоставил рекомендации по проведению выборов в Украине / © УНИАН

Реклама

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально представила свое видение того, как и когда должны пройти первые послевоенные выборы в Украине. Соответствующие предложения глава комиссии Олег Диденко озвучил на заседании профильной Рабочей группы в парламенте.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Главное изменение: 6 месяцев буферного периода

Важнейшая инициатива – это введение 6-месячного подготовительного этапа после отмены военного положения.

Реклама

То есть, избирательный процесс (агитация, выдвижение кандидатов) не начнется сразу. Эти полгода нужны государству для:

аудита избирательной инфраструктуры (уцелели ли помещения для участков, школы, дома культуры);

восстановление и уточнение Государственного реестра избирателей;

анализа ситуации безопасности на деоккупированных территориях.

Только после этого стартует стандартная избирательная кампания: 90 дней для выборов президента или 60 дней для выборов народных депутатов.

Голосование за границей

ЦИК предлагает на законодательном уровне закрепить норму: на территории Российской Федерации и Республики Беларусь выборы не организуются и не проводятся.

Украинцы, которые находятся там, смогут проголосовать, только выехав в соседние безопасные государства.

Реклама

Для других стран, где находятся миллионы наших беженцев, планируют расширить сеть участков, но это потребует дополнительных расчетов и финансирования.

Голосование военных и ВПЛ

Олег Диденко анонсировал дальнейшее упрощение процедур:

изменения избирательного адреса;

смены места голосования без изменения адреса.

Это критически важно для внутренне перемещенных лиц и военнослужащих, которые находятся не по месту прописки.

Сейчас в Верховной Раде уже зарегистрировано 23 законопроекта , касающихся разных аспектов предстоящих выборов. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила, что дискуссии продолжаются вокруг проходного барьера для партий и требований к кандидатам.

Реклама

Напомним, следующие выборы могут стать самыми дорогими в истории Украины, однако в Раде надеются на западных партнеров. В Верховной Раде считают, что проведение выборов может стоить Украине более 10 млрд. грн.