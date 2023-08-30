Полицейские находятся в больнице: в Госбюро расследований сообщили о ходе дела в Днепре и состоянии копов

Уже запланированы судебно-медицинские экспертизы, а также экспертизы оружия.

В результате смертельной стрельбы в Днепре запланированы судебно-медицинские экспертизы, экспертизы оружия полицейских. Они находятся в больнице.

О ходе расследования в Днепре и состоянии копов во время телемарафона сообщила представитель Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

"В настоящее время уже запланированы судебно-медицинские экспертизы, экспертизы оружия. Будет приобщено абсолютно все видео, которое только будет найдено с телефонов частных непосредственно свидетелей, с камер видеонаблюдения, с бодикамер. И конечно же будут допрашивать всех, кто видел возможно хоть какой-то фрагмент, или присутствовал где-то на месте, кроме непосредственных участников этого, к сожалению, досадного и трагического инцидента", — сообщила спикер.

Она также отметила, что полицейские находятся в больнице. В частности, один из стрелявших полицейских — под пристальным наблюдением правоохранителей.

Напомним, правоохранители также готовят подозрение женщине, которая была вместе с погибшим из-за стрельбы мужчиной в Днепре. Ей инкриминируют посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

Добавим, что 29 августа в Днепре произошла смертельная стрельба. Там патрульные остановили автомобиль Jaguar, где находились мужчина, женщина и двое детей. Во время задержания взрослые сопротивлялись, а потому правоохранитель трижды выстрелил в мужчину. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

В комментарии ТСН.ua бывшая жена погибшего мужчины сообщила, что в салоне авто тот был вместе со своей любовницей.

Стрелявшему в мужчину полицейскому грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

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