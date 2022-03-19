Полицейские "накрыли" две нарколаборатории в Киевской области

Полицейские "накрыли" две нарколаборатории в Киевской области

Жители Броваров организовали производство наркотиков.

Во время проведения оперативно-профилактического рейда в городе Бровары 18 марта правоохранители разоблачили двух наркодилеров и человека, который распространял наркотики.

Полицейские задержали 44-летнюю жительницу, которая во время войны организовала изготовление наркотиков.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

В ходе обысков у женщины нашли более 50 килограммов прекурсоров, оборудование для изготовления наркотических веществ, в том числе колбы, канистры с жидкостями, амфетамин и каннабис.

Подпольное производство психотропов также организовал 37-летний житель Броварщины. У мужчины было обнаружено лабораторное оборудование для изготовления амфетамина, зип-пакеты, веса, тара и все необходимое для фасовки и продажи зелья. У него изъяли также ружье и патроны.

Разоблачила полиция и 25-летнего драгдилера, распространявшего наркотические вещества в области.

По фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта наркотических средств следователи открыли ряд уголовных производств по ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 и ч. 1 ст. 313 Уголовного кодекса.

В ходе отработки полиция также обнаружила 34-летнего мужчину, который прятал автомат и патроны.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.