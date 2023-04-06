Полицейские за несколько тысяч долларов перевозят уклонистов за границу: ДБР разоблачило схему

Полицейскому грозит 9 лет лишения свободы через организацию схемы незаконной переправки лиц через государственную границу.

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении правоохранителю, который организовал схему незаконной переправки лиц призывного возраста через госграницу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По информации следствия, полицейский сектор реагирования патрульной полиции одного из райуправлений полиции Сумщины сформировал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украинско-молдавскую границу.

Каждому участнику была отведена своя роль: одни подыскивали заинтересованных лиц, другие проводили инструктажи, занимались организационными вопросами.

"Клиенты" прибывали в Одессу, откуда трансфером отправлялись в Кишинев. Через границу мужчин переводили участники группы, используя свои служебные полномочия. Стоимость "услуги" составила 5 тысяч долларов США.

Фото: Государственное бюро расследований

Организатор схемы был задержан при получении оплаты от очередного "клиента". По предварительной информации, дельцы занимались противоправным "бизнесом" еще с мая 2022 года.

Правоохранителю доложено о подозрении в организации незаконной переправки через государственную границу лиц призывного возраста (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Напомним, в Закарпатской области задержали карету скорой помощи, которая вывозила уклонистов за границу. Схему организовал фельдшер и его подельник.

Новая схема: уклонявшихся вывозили за границу на "вредной"

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