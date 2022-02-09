Полицейских, обнародовавших в Сети видео расстрела нацгвардейцев на "Южмаше" в Днепре, ждет уголовная ответственность

Полицейских, обнародовавших в Сети видео расстрела нацгвардейцев на "Южмаше" в Днепре, ждет уголовная ответственность

В прокуратуре назвали поступок сотрудников полиции разглашением данных досудебного расследования.

Правоохранителей, которые "слили" в Сеть видео расстрела караула на заводе "Южмаш" 20-летним Артемием Рябчуком, ожидает уголовная ответственность.

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Об этом сообщают APnews.

Полицейские, обнародовавшие в соцсетях видео убийства солдат Нацгвардии на заводе "Южмаш" 20-летним Артемием Рябчуком, будут привлечены за это к уголовной ответственности. Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности сообщил заместитель генерального прокурора Максим Якубовский.

"Мы сейчас можем говорить – это работники Национальной полиции (обнародовали видео – ред.). Кто конкретно, я надеюсь, будет установлено в результате расследования", – рассказал Якубовский.

По его словам, "слив" видео будут расследовать отдельным уголовным производством по факту разглашения данных досудебного расследования.

Напомним, что в Днепре ночью 27 января на заводе "Южмаш" произошла трагедия – 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих. В результате 5 человек погибли, еще – 5 тяжело ранены. Стрельца задержали на выезде из города.

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