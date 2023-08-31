"Полицейский действовал законно": на суде выступила адвокат копа, застрелившего мужчину в Днепре

Сторона защиты считает, что для меры пресечения подозреваемому достаточно личного обязательства или домашнего ареста.

Во время судебного заседания, на котором избирают меру пресечения полицейскому, который во вторник, 29 августа, застрелил в Днепре мужчину-пассажира Jaguar, выступила адокатка подозреваемого.

Об этом из зала суда сообщает корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Адвокат заявила, что подозрение, которое объявлено ее подзащитному, необоснованно вообще. По ее словам, квалификация преступления неверна, а полицейский действовал вполне законно.

Сторона защиты считает, что неуместно выбирать для полицейского меру пресечения в виде содержания под стражей, достаточно личного обязательства или максимум — домашнего ареста.

Прокурор же просит суд избрать полицейскому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Как сообщалось ранее, судебное заседание по избранию меры пресечения патрульному полицейскому проходит с помощью видеосвязи, что связано с состоянием здоровья правоохранителя.

Полицейский, который во время конфликта из-за нарушения правил дорожного движения застрелил мужчину, подозревается в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий.

Напомним, 29 августа в Днепре патрульные полицейские остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения. В машине находились мужчина, женщина и двое детей. Между взрослыми из автомобиля и патрульными возник конфликт, который перерос в драку и стрельбу.

Правоохранители также открыли уголовное производство по факту нападения на патрульных. Женщине из Jaguar готовят подозрение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Читайте также: