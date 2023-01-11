Полицейский из Тернополя расследовал деятельность нарколаборатории, которую сам и организовал

Тернопольский полицейский ради прикрытия расследовал деятельность своей нарколаборатории, которая производила психотропов на 1 миллион гривен.

Правоохранители разоблачили полицейского из Тернополя, который в 2021 году якобы расследовал дело о производстве наркотиков, документировал деятельность преступной группы, которая производила опасные психотропные вещества PVP и амфетамин.

Как установило ДБР, на самом деле сотрудник полиции использовал это дело как прикрытие своей противоправной деятельности. Поскольку именно он вместе с сообщником организовал деятельность этой нарколаборатории. Он подыскал для нее помещение – гараж в кооперативе в одном из районов областного центра. Помещение оборудовали всем необходимым для изготовления наркотических и психотропных веществ.

По оперативным данным, объемы производства наркотиков, в частности опасного психотропного вещества PVP и амфетамина, достигали не менее 1 миллиона гривен.

Правоохранителю сообщено о подозрении в организации места для незаконного изготовления психотропных веществ, а также предоставлении помещения с этой целью совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 317 УК Украины).

За это полицейскому грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Также сообщено о подозрениях и избраны меры предосторожности для других участников незаконного бизнеса.

Напомним, в октябре Государственное бюро расследований сообщило, что расследует причастность правоохранителей Львовщины к перевозке в Польшу 300 кг гашиша. По оперативным данным, к контрабандной схеме были привлечены правоохранительные органы, которые помогали беспрепятственно переправить груз через границу.

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