Полицейский из Волыни перечислил тещи 800 тыс. грн бюджетных денег за "ремонт служебных авто"

Полицейский из Волыни перечислил тещи 800 тыс. грн бюджетных денег за "ремонт служебных авто"

Бывшему полицейскому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Екс-посадовець Главного управления Нацполиции Волынской области перечислил на счета компаний, принадлежащих его тещи 800 тыс. грн бюджетных средств. За эти деньги женщина якобы должна ремонтировать служебные авто полиции.

Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.

Екс-полицейському вручили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

По данным следствия, бывший полицейский в 2018 году составлял и заверял фиктивные документы о якобы ремонтах служебного автотранспорта, которые фактически не выполнялись. Но тещи полицейского из бюджета за это перечислили 800 тыс. грн.

Бывшему полицейскому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области начальник финслужбы военной части присвоил 4 млн гривен и скрылся.

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