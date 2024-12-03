Полицейский с "проукраинскими взглядами" передавал России данные о ВСУ: почему он так поступил

На суде коп заявил, что его шантажировал бежавший в Россию коллега.

В Харькове к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили правохранителя, который с июня по октябрь 2023 года передавал россиянам данные об ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда г. Харькова (название суда недекоммунизировано – ред.)

По данным суда, капитан полиции с июня по октябрь 2023 года передавал России данные о Силах обороны для того, чтобы оккупанты наносили ракетные удары.

На заседании суда правоохранитель вину признал и раскаялся. Он рассказал, что передавал России данные о Силах обороны, поскольку его бывший коллега, выехавший в Москву, заставлял его шпионить для оккупантов. Мужчине угрожали тем, что убьют его и семью, если он перестанет шпионить для России.

Мать подозреваемого в суде подтвердила слова сына. Она отметила, что ей тоже угрожали.

Знакомая полицейского рассказала, что давно знает мужчину, как "человека патриотически настроенного к своей земле и к людям". Она убеждена, что он шпионил для РФ, поскольку боялся за жизнь своих родных.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.2 ст.111 УК Украины. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также бывшего правоохранителя лишили звания "капитан полиции".

Приговор суда

Напомним, в Украине осудили военного из СБУ, отказавшегося выезжать из оккупированного Энергодара и перешедшего на сторону России.

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