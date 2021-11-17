Полицейский застрелил сослуживца и пытался бежать в Россию: фото и видео

Убийство произошло во время потасовки в райотделе полиции.
Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали патрульного полицейского, который во время спора застрелил сослуживца.
Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в пресс-службе ДБР.
Тело убитого лейтенанта полиции было обнаружено в арендованном райотделом полиции здании в городе Рубежном Луганской области. В тот же день сотрудники ДБР установили причастного к убийству патрульного полицейского.
По данным следствия, между правоохранителями в помещении райотдела возник словесный конфликт, переросший в драку. "В ходе потасовки одним из них было применено оружие", — сообщили в ДБР.
Сртрудника полиции задержали в Луганской области на пути к государственной границе с РФ, где он собирался скрываться от уголовной ответственности.
Напомним, Государственное бюро расследований расследует несколько случаев издевательства правоохранителей над гражданами в разных городах Украины. Виновных обещают привлечь к ответственности.
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