Полицейскому, который застрелил мужчину в Днепре, разрешили вернуться на работу

Суд отменил круглосуточный домашний арест и назначил домашний арест в ночное время суток.

Полицейскому Егору Звонкову, который в сентябре 2023 года в Днепре застрелил мужчину во время задержания, разрешили вернуться на работу в Национальную полицию.

Об этом сообщил адвокат Андрей Иосифов на странице в фейсбуке.

Адвокат рассказал, что Днепровский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты полицейского. Кроме того, определение следователя судьи Кировского районного суда от 26 октября 2023 года о продлении срока меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста было отменено. Применили домашний арест в ночное время суток.

"Постепенная, но хлопотная и упорная работа защиты приносит свои результаты. Бессмысленность инкриминируемого преступления начинает проступать, несмотря на неготовность давать оценку квалификации следователями", — написал Иосифов.

Заметим, что патрульный полицейский из Днепра Егор С., подозреваемый в убийстве мужчины, комментируя этот инцидент, подчеркнул, что не считает себя виновным.

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