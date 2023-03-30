Полиция Днепропетровской области задержала группировку с наркотиками на 7,3 млн грн

Они производили и сбывали наркотики в Желтых Водах.

В Днепропетровской области задержана преступная наркогруппировка из 12 участников. У них изъяли наркотики на 7,3 млн грн.

Об этом информирует пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Участники группы – жители города Желтые Воды, которые занимались сбытом метамфетамина, выращиванием каннабиса и сбытом этих и других наркотиков на территории города", — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что создал и возглавил преступную организацию 32-летний житель Желтых Вод. Он привлек к незаконной деятельности еще 11 местных, в том числе, 16-летнего парня.

Во время обыска изъяли: 32 кг марихуаны, полкилограмма метамфетамина, метадон, опий ацетилированный и экстракционный. Также у злоумышленников изъяли оружие, четыре автомобиля, полмиллиона гривен и другие вещественные доказательства.

Ранее мы сообщали, что во львовском похоронном бюро изъяли оружие и наркотики. Среди гробов и погребальных венков полицейские обнаружили огнестрельное оружие, гранату, арбалет и полкилограмма наркотических веществ.