Двухлетнюю Виолетту Мужечук ищут уже вторые сутки: что известно о ребенке, который исчез из собственного двора (фото, приметы)

Ребенок ушел со двора дома 23 мая в неизвестном направлении.

Более 200 работников территориальных подразделений полиции, Управления уголовного розыска, волонтеры и неравнодушные граждане продолжают прочесывать местность, проверять дома, заброшенные здания, колодцы, лесополосу, водоемы в поисках девочки.

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции. Украины.

Также читайте Катались на велосипедах и не вернулись: в Николаевской области до утра разыскивали пропавших детей

23 мая ребенок во дворе домовладения в селе Скрипаи играл с братом-близнецом и пошел в неизвестном направлении.

Ее приметы: ростом 90-110 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, голубые глаза.

Была одета в красную кофту и белые брюки.

Особых примет нет, боится автомобилей.

Виолетта Мужечук

Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о разыскиваемой, просим сообщить по телефонам:

102, +380503055233 (дежурный ОП № 2 Чугуевского РУП), (057)7308300, +380684739530 (тел. дежурных частей УКР и ГУНП в Харьковской области), + 380675411000 им способом.

Поиск Виолетты Мужечук

Поиск Виолетты Мужечук

Напомним, ранее сообщалось, что в Авдеевке Донецкой области, по официальной информации, остается только один ребенок. Впрочем, его не могут найти уже несколько месяцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что владелицы батута в Николаеве, на котором погибла 4-летняя девочка, областной Апелляционный суд разрешил выйти из СИЗО под залог.

Читайте также: