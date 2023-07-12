Полиция Хмельницкой области отменила закрытие дела относительно изнасилования коровы

Ранее полиция закрыла дело, потому что не увидела "ничего уголовного" по делу.

Управление полиции Хмельницкой области совместно с прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры после дополнительного изучения материалов приняли решение об отмене постановления о закрытии уголовного производства по издевательству и изнасилованию коровы в поселке Антонины.

Об этом сообщает пресс-служба Областного следственного управления полиции Хмельницкой области.

"В рамках расследования, возобновленного по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, запланировано проведение дополнительных следственных действий, в том числе судебных экспертиз. После получения результатов исследований будет решаться вопрос об объявлении подозрения 22-летнему мужчине, который в конце мая тянул прив связанную с минитрактором корову в поселке Антонины Хмельницкого района", — говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции Хмельницкой области добавили, что о ходе досудебного расследования мы будем информировать на официальных ресурсах ГУНП в Хмельницкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция закрыла уголовное производство по делу коровы, которую пытали и изнасиловали в Хмельницкой области, потому что не увидела там уголовного правонарушения.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Хмельницкой области полицейские разыскали злоумышленника, который привязал корову к трактору и тянул обессиленное животное по грунтовой дороге.

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