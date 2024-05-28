Полиция идентифицировала 14 тел, обнаруженных на месте вражеского обстрела в Харькове

До сих пор считаются пропавшими без вести четыре человека.

Полиция идентифицировала 14 тел, обнаруженных на месте вражеского обстрела по "Эпицентру" в Харькове.

Об этом сообщает МВД в социальных сетях.

Личности двух мужчин были установлены сразу после обстрела, еще 12 – с помощью теста ДНК ANDE. Три тела пока не идентифицированы.

До сих пор считаются пропавшими без вести четыре человека. В поисках родных к стражам порядка обратились и предоставили свои ДНК 16 граждан.

Более двух суток продолжается работа штаба следователей и криминалистов.

Люди, лишившиеся связи с близкими, могут обратиться по телефонам 0934943162 или 102.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Еще 7 человек – пропавшие без вести! Поисковая операция в "Эпицентре" в Харькове длится трое суток!

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