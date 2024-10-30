Полиция Киева задержала поджигателя отделений "Укрпочты": фото

За каждый поврежденный "объект" спецслужбы РФ обещали денежное вознаграждение, которое исполнитель так и не получил.

Полиция Киева задержала студента техникума, который по указаниям своего куратора из российской спецслужбы осуществлял поджоги почтовых отделений в украинской столице.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В полиции напомнили, что за последние несколько дней в Киеве произошли поджоги трех почтовых отделений – первые два случая произошли в Соломенском районе, где огнем была повреждена входная дверь, а в Дарницком районе выгорело помещение и отправления граждан.

Последствия поджога отделения "Укрпочты" в Киеве / Фото: Полиция Киева

Сожженное отделение "Укрпочты" в Киеве / Фото: Полиция Киева

Оперативники столичного главка полиции совместно с сотрудниками СБУ установили, что к совершению поджогов причастен 16-летний уроженец Житомирской области, студент столичного техникума.

Предложение о "подработке" он получил во время общения с анонимным телеграмм-каналом. Нарушитель с помощью зажигательной смеси поджег дверь двух отделений, и разбив стекло в еще одном, зажег его изнутри.

Каждое задание исполнитель снимал на видео как доказательство, чтобы в дальнейшем получить деньги. Впрочем, деньги он так и не получил.

Следователи задержали несовершеннолетнего поджигателя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры объявили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Палий "Укрпочты" в Киеве во время воспроизведения событий / Фото: Полиция Киева

За совершенное молодому человеку грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, ранее сотрудники СБУ и полиции задержали пятерых приспешников российских спецслужб, совершавших поджоги "Укрзализныци" и "Укрпочты" в трех областях государства.

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